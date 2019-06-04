Ямальцы празднуют Уразу-байрам
Правоверные мусульмане сегодня, 4 июня, празднуют один из главных религиозных праздников - Уразу-байрам или день разговения. С раннего утра во всех мечетях Ямало-Ненецкого автономного округа проходят богослужения.
Мусульман поздравил глава региона Дмитрий Артюхов:
- Поздравляю мусульман Ямала со светлым праздником Ураза-байрам! Он символизирует духовное единение, почитание традиций предков и укрепление семейных ценностей, готовность творить добро и заботиться о близких.
Уверен, что вы и впредь будете энергией созидания и реальными делами содействовать развитию межнационального и межрелигиозного диалога, обеспечению гражданского мира и согласия в обществе. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости! – говорится в поздравлении.
ИСТОЧНИК KP.RU