В Новом Уренгое открылись детские лагеря

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-04T13:40:17+03:00

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В парке «Дружба» сегодня, 4 июня, состоялся праздник, посвящённый открытию детских лагерей в Новом Уренгое.

По информации администрации города, мальчишки и девчонки приняли участие в интересном и познавательном квесте «САБ. Летний дозор в УренгойГазГраде». Они посетили разные станции – полицейские, медики, пожарные рассказали об основах безопасности жизнедеятельности, а ребята продемонстрировали свои знания в этих сферах.

Отметим, что летом 2019 года на девяти пришкольных площадках отдохнут более 700 детей, в том числе в первую смену – более 380 человек. В первую смену (с 3 по 28 июня) будут работать 5 пришкольных лагерей. Каждая площадка тематическая – туристическая, экологическая, патриотическая. Впервые в Доме творчества и туризма юных «Дружба» заработает театральная площадка. Ребят с особенностями здоровья ждут в школе №18.

Во вторую и третью смены откроются по два лагеря – в Северном и Южном районах города. Режим работы каждой площадки: понедельник-пятница с восьми утра до пяти вечера. Для ребят предусмотрено трехразовое питание, а для самых маленьких – дневной сон. Для юных новоуренгоцев будут организованы экскурсии, игры, тематические встречи, поездки, спортивные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU