2019-06-04T12:52:19+03:00
Спорт

Пуровские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка России по пауэрлифтингу

За звание сильнейшего спортсмена боролись 134 участника
Алена Кульмухаметова
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Пуровские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка России по пауэрлифтингу. Фото с сайта администрации Пуровского районаПуровские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка России по пауэрлифтингу. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Пуровчане успешно выступили в соревнованиях на Кубок России по пауэрлифтингу, которые завершились накануне в Муравленко.

Как сообщили в администрации Пуровского района, таркосалинцы завоевали три медали: серебро в весовой категории до 66 кг добыл в копилку района Алексей Рихтер, бронзовые награды у Валерьяна Богданова (в/к до 93 кг) и Дениса Павлова (классический жим в/к 105кг). Отлично выступили и пурпейцы: золотую медаль турнира завоевала Ольга Пасичная, серебро у Ивана Алексеева, бронзовый результат показала Оксана Постельняк.

Напомним, Муравленко в четвертый раз принимает сильнейших пауэрлифтеров страны. В этом году за звание сильнейшего спортсмена боролись 134 пауэрлифтера, из них шестеро мастеров спорта международного класса, 26 – мастеров спорта, и 103 – кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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