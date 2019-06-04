2019-06-04T12:32:58+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое судят мигранта за зверское избиение мужчины

Пострадавшему понадобилась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое судят мигранта за зверское избиение мужчиныВ Новом Уренгое судят мигранта за зверское избиение мужчины
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Сильно избитый и задыхающийся 39-летний мужчина был доставлен 3 февраля 2019 года в больницу Нового Уренгоя. Помимо воздуха в лёгких, у него были многочисленные травмы тела.

Полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник жестоко избил оппонента. После чего с места преступления скрылся.

Полицейскими по горячим следам был установлен преступник, причастный к нанесению тяжких тесных повреждений. Им оказался ранее не судимый житель ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В мае 2019 года Новоуренгойским судом вынесен приговор о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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