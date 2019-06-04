Судебные приставы Ямала за четыре месяца взыскали долги по зарплате на 76 миллионов рублей
Огромные долги по заработной плате накопили предприятия Ямала. Всего за четыре месяца текущего года приставам удалось «выбить» с должников 76 миллионов рублей.
По информации УФССП по ЯНАО, сегодня на принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления находилось почти 5 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 317 млн. рублей.
Из общего остатка неоконченных исполнительных производств на сегодняшний день более 80 процентов составляют производства в отношении должников, по которым возбуждены различные процедуры банкротства. В рамках 49 исполнительных производств в отношении шесть должников-организаций арестованное имущество передано на реализацию либо проводится оценка арестованного имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU