Судебные приставы Ямала за четыре месяца взыскали долги по зарплате на 76 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-04T11:54:51+03:00

Судебные приставы Ямала за четыре месяца взыскали долги по зарплате на 70 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

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Огромные долги по заработной плате накопили предприятия Ямала. Всего за четыре месяца текущего года приставам удалось «выбить» с должников 76 миллионов рублей.

По информации УФССП по ЯНАО, сегодня на принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления находилось почти 5 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 317 млн. рублей.

Из общего остатка неоконченных исполнительных производств на сегодняшний день более 80 процентов составляют производства в отношении должников, по которым возбуждены различные процедуры банкротства. В рамках 49 исполнительных производств в отношении шесть должников-организаций арестованное имущество передано на реализацию либо проводится оценка арестованного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU