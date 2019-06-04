СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-04T11:35:47+03:00

Сабантуй в Ноябрьске будут отмечать два дня. Фото с сайта администрации Ноябрьск

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В Ноябрьске 8 июня впервые пройдет в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский татаро-юашкирский праздник «Сабантуй». Первый день он планируется на территории стадиона «Ноябрьск» с 14:00 до 16:00, а 9 июня с 13:00 до 17:00 в центре города.

Сейчас творческие коллективы города репетируют культурную программу. Ожидается приезд гостей из Губкинского, Муравленко и республики Башкирия. Специалисты управления по физической культуре и спорту организуют площадки для армреслинга, перетягиванию каната, национальной борьбы на поясах курэш. Победителю присвоят звание «Батыр-2019», по традиции ему вручат барана. Добавим, что в нынешнем году рассматривается возможность замены «натуральной награды» на денежный эквивалент.

Ноябрян угостят, причем бесплатно, сладкой кашей с изюмом и чаем. Организуют и ярмарочную торговлю, можно будет отведать плов и шашлык.

Программа мероприятия также включает в себя разнообразные модульные зоны, интерактивные площадки, тематические фотозоны. Будут подведены итоги конкурса «Национальная краса Ноябрьска – Мисс Сабантуй» и фотоконкурса «Сабантуй бэбилэре».

ИСТОЧНИК KP.RU