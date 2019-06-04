На дороги Ямала нанесут экспериментальную разметку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-04T10:50:44+03:00

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Летом 2019 года на автодороге Лабытнанги – Харп дорожники планируют экспериментальное нанесение горизонтальной дорожной разметки жёлтого цвета, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

К нанесению разметки подрядчик «Ямалавтодор» приступит уже в июне. Планируется применение специального лакокрасочного материала, который заранее заготовлен организацией в полном объёме.

Как пояснили специалисты управления дорожного хозяйства, зимой горизонтальная разметка белого цвета на фоне снега практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Экспериментальный опыт показал, что жёлтая разметка лучше воспринимается водителями, особенно при неблагоприятных погодных условиях, а также полярной ночью, что повышает безопасность дорожного движения.

Эксперимент основан на опыте стран Скандинавии. В России впервые опыт нанесения подобной разметки опробован в 2017 году на федеральной трассе Р-12 «Кола» Санкт-Петербург – Мурманск и на дорогах Карелии.

Учитывая положительный опыт применения жёлтой разметки на автодорогах страны, в 2020 году на Ямале продолжится работа по использованию этой технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU