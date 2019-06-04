СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-04T10:31:03+03:00

Юные ямальцы отдохнут как в округе, так и за его пределами. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Более 26 тысяч юных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа могут отдохнуть и поправить здоровье как за пределами арктического региона, так и на его территории.

По информации правительства Ямала, на территории округа этим летом работают 83 учреждения. В их число входят 77 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, пять лагерей палаточного типа, один лагерь труда и отдыха. Кроме этого, будут организованы сплавы, походы, экспедиции, досуговые площадки и пр.

Тажке ямальцы проведут каникулы с пользой для здоровья в Санкт-Петербурге, Омске, Тюменской, Курганской, Свердловской, Ростовской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым и Татарстан, а также в Болгарии.

Отмечено, что в этом году приобретено больше путёвок в Краснодарский край и Крым – спрос на эти направления традиционно высок среди ямальцев.

Лагеря отдыха на Ямале откроются по итогам проведения совместных комиссионных проверок органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, МЧС, ОВД, после подтверждения санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям противопожарной безопасности.

Все дети будут застрахованы от несчастных случаев во время пребывания в оздоровительных учреждениях, а также во время трансфера до оздоровительного учреждения и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU