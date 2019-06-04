2019-06-04T10:31:03+03:00
Общество

Юные ямальцы отдохнут как в округе, так и за его пределами

Будут организованы сплавы, походы, экспедиции и досуговые площадки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Юные ямальцы отдохнут как в округе, так и за его пределами. Фото с сайта правительства ЯНАОЮные ямальцы отдохнут как в округе, так и за его пределами. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Более 26 тысяч юных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа могут отдохнуть и поправить здоровье как за пределами арктического региона, так и на его территории.

По информации правительства Ямала, на территории округа этим летом работают 83 учреждения. В их число входят 77 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, пять лагерей палаточного типа, один лагерь труда и отдыха. Кроме этого, будут организованы сплавы, походы, экспедиции, досуговые площадки и пр.

Тажке ямальцы проведут каникулы с пользой для здоровья в Санкт-Петербурге, Омске, Тюменской, Курганской, Свердловской, Ростовской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым и Татарстан, а также в Болгарии.

Отмечено, что в этом году приобретено больше путёвок в Краснодарский край и Крым – спрос на эти направления традиционно высок среди ямальцев.

Лагеря отдыха на Ямале откроются по итогам проведения совместных комиссионных проверок органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, МЧС, ОВД, после подтверждения санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям противопожарной безопасности.

Все дети будут застрахованы от несчастных случаев во время пребывания в оздоровительных учреждениях, а также во время трансфера до оздоровительного учреждения и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое не джентельмен у пьяной дамы забрал все сбережения
Ямальцы празднуют Уразу-байрам
В Новом Уренгое открылись детские лагеря
Пуровские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка России по пауэрлифтингу
В Новом Уренгое судят мигранта за зверское избиение мужчины
Судебные приставы Ямала за четыре месяца взыскали долги по зарплате на 76 миллионов рублей
Сабантуй в Ноябрьске будут отмечать два дня
На дороги Ямала нанесут экспериментальную разметку
Ямальские девятиклассники узнали результаты первого экзамена
Пуровчанка признана лучшей бегуньей на соревнованиях в Сочи
О мамонтёнке Любе из главного музея Ямала расскажут в Екатеринбурге
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 18 ДТП
В Новом Уренгое раскрыта кража телефона из общежития
Таркосалинцы на субботнике собрали 400 кубометров мусора
Ямальских школьников сотрудники Центра изучения Арктики научили управлять квадрокоптером
Следователи Ноябрьска проводят проверку по факту обнаружения скелета мужчины в подвале жилого дома
Между Лабытнанги и Харпом начат капитальный ремонт дороги
Погода на Ямале 4 июня: дожди и сильный ветер
Перегруз лодки мог стать причиной гибели трёх человек в Аксарке