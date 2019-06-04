Ямальские девятиклассники узнали результаты первого экзамена

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-04T09:47:37+03:00

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник ГИА-9 может подать в течение двух рабочих дней

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Государственной экзаменационной комиссией округа 3 июня утверждены результаты экзаменов, которые девятиклассники сдавали 24 и 25 мая.

Как сообщили в департаменте образования ЯНАО, в первые экзаменационные дни 542 выпускника сдавали иностранный язык (английский и французский). Порог минимального количества баллов, как и в прошлом году, - 29 баллов.

Персональные результаты обучающиеся смогут узнать как в своих школах, так и посредством автоматизированной информационной образовательной системы «Сетевой регион. Образование».

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник ГИА-9 может подать в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по соответствующему учебному предмету – в свою образовательную организацию.

Во вторник, 4 июня, девятиклассники сдают экзамены по обществознанию, информатике, географии, химии и родному языку (ханты и ненецкому). Они относятся к категории учебных предметов по выбору.

Продолжительность экзамена по обществознанию составит 3 часа, информатике – 2 часа 30 минут, а экзамены по географии, химии и родному языку продлятся 2 часа.

В региональной информационной системе на участие в экзаменах заявлено 1 973 участника по информатике, 1 655 человек – по географии, 675 – по химии, 69 – по обществознанию, 24 – по ханты языку и 103 человека по ненецкому языку.

Результаты экзаменов ребята смогут узнать в своей школе или посредством системы «Сетевой регион. Образование». Планируемая дата официального объявления результатов экзаменов, состоявшихся 4 июня, – не позднее 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU