Пуровчанка признана лучшей бегуньей на соревнованиях в Сочи
Её коллега показала пятый результат
Пуровчанка признана лучшей бегуньей на соревнованиях в Сочи. Фото с сайта Пуровского района
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Спортсменка из города Тарко-Сале Ксения Аксёнова стала победителем в соревнованиях на Кубок России по легкой атлетике, проходивших недавно в Сочи.
Как сообщили в районном управлении по физической культуре и спорту Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, Ксения стала лучшей в беге на дистанции 400 метров, показав результат 52,17 секунды.
Добавим, что чемпионка Европы Ксения Аксёнова представляла Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард». Коллега Ксении по команде Диана Габдуллина показала пятый результат на дистанции 800 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU