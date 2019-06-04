СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-04T09:33:05+03:00

Пуровчанка признана лучшей бегуньей на соревнованиях в Сочи. Фото с сайта Пуровского района

Её коллега показала пятый результат

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Спортсменка из города Тарко-Сале Ксения Аксёнова стала победителем в соревнованиях на Кубок России по легкой атлетике, проходивших недавно в Сочи.

Как сообщили в районном управлении по физической культуре и спорту Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, Ксения стала лучшей в беге на дистанции 400 метров, показав результат 52,17 секунды.

Добавим, что чемпионка Европы Ксения Аксёнова представляла Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард». Коллега Ксении по команде Диана Габдуллина показала пятый результат на дистанции 800 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU