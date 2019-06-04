О мамонтёнке Любе из главного музея Ямала расскажут в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-04T08:51:44+03:00

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В рамках Уральского культурного форума в Свердловском областном краеведческом музее во вторник, 4 июня, открывается выставка музейно-выставочного комплекса имени Шемановского «40.000 лет и зим. Долгий сон мамонтёнка Любы».

Как сообщили в правительстве Ямала, новую экспозицию ямальского музея жители столицы Урала и участники культурного форума увидят первыми. Выставка, рассказали в главном ямальском музее, представляет самого известного в мире детёныша мамонта и рассказывает о его мире при помощи произведений искусства, многие из которых создавались специально для этого проекта.

В 2007 году в ямальской тундре найден самый знаменитый на сегодняшний момент мамонтёнок – Люба. Прожив не более 3 месяцев, мамонтёнок ещё 42 000 лет пролежал в вечной мерзлоте у реки Юрибей, пока его не нашёл оленевод Юрий Худи. С тех пор Люба – один из главных экспонатов главного музея Ямала. Исследователи из разных стран с помощью современной аппаратуры тщательно изучили тело мамонтёнка, стараясь понять, чем и как жили древние гиганты более 40 000 лет назад.

Также в витринах будут представлены изделия из резной кости, в том числе мамонтовой, творения современных мастеров сибирского Севера. На стенах – станковые работы Сергея Баранова. Холсты воссоздают образы мамонтов в окружении северной природы, а зеркальный пластик – северных богов и существ, населяющих мифологический мир.

Выставка продлится до 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU