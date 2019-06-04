СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-04T08:37:38+03:00

За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 18 ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Серьёзные ремонты предстоят участникам дорожно-транспортных происшествий, случившихся за минувшие сутки на Ямале. При этом не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших.

По информации Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 июня зарегистрировано восемь ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2068 зарегистрированных ДТП, погибли 12 человек и 227 травмированы, в их числе 28 детей.

Отметим что на загородных автодорогах с 1 июня на Ямале стартовало профилактическое мероприятие «Трасса» и продлится до 9 июня текущего года. Профилактика будет проходить совместно с Госавтоинспекцией по Ханты-Мансийскому автономному округу. В период мероприятия на загородных автодорогах увеличится количество полицейских, чтобы предупредить нарушения правил дорожного движения, а также напомнить водителям о соблюдении режима труда и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU