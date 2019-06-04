В Новом Уренгое раскрыта кража телефона из общежития
Молодой новоуренгоец воспользовался тем, что мужчина был сильно пьян и забрал его дорогой телефон. Парня удалось найти.
Как сообщили в УМВД ЯНАО, 12 ноября 2018 года в полицию поступило заявление от жителя Нового Уренгоя о том, что кто-то похитил его мобильный телефон стоимостью 33 000 рублей.
Выяснилось, что владелец дорогого гаджета был в общежитии в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией и тем, что мобильный телефон мужчины находился без присмотра, похитил его и скрылся с места преступления.
Оперативники установили причастность к краже ранее не судимого 22-летнего мужчины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU