СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-04T07:50:06+03:00

В Новом Уренгое раскрыта кража телефона из общежития. Фото с сайта pixabay.com

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Молодой новоуренгоец воспользовался тем, что мужчина был сильно пьян и забрал его дорогой телефон. Парня удалось найти.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, 12 ноября 2018 года в полицию поступило заявление от жителя Нового Уренгоя о том, что кто-то похитил его мобильный телефон стоимостью 33 000 рублей.

Выяснилось, что владелец дорогого гаджета был в общежитии в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией и тем, что мобильный телефон мужчины находился без присмотра, похитил его и скрылся с места преступления.

Оперативники установили причастность к краже ранее не судимого 22-летнего мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU