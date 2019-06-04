Таркосалинцы на субботнике собрали 400 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-04T07:37:34+03:00

На ликвидацию 25 мусорных свалок в Тарко-Сале выделят более 40 миллионов рублей

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В первый день лета таркосалинцы вышли на общегородской экологический субботник «Зелёная Весна». Как сообщили в управлении городского хозяйства, общими силами было убрано и вывезено 400 кубометров мусора.

На большую уборки вышли двести человек. Было задействовано восемнадцать самосвалов и погрузчиков. Таркосалинцы навели порядок на своих придомовых территориях.

От мусора очищена береговая линия в районе будущего парка по улице Русской, к разбивке которого в рамках программы «Комфортная городская среда» строители приступают нынешним летом.

Напомним, в этом году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на ликвидацию 25 мусорных свалок в Тарко-Сале из бюджета округа выделят более 40 миллионов рублей. Очистить предстоит свыше 160 тысяч кв.метров от более сотни тысяч кубометров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU