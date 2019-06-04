Ямальских школьников сотрудники Центра изучения Арктики научили управлять квадрокоптером

СЕГОДНЯ 06:48 2019-06-04T06:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Гостями ямальских учёных стали школьники из Салехарда и Лабытнанги, для которых сотрудники центра, в рамках Дня открытых дверей, организовали экскурсию. Ребята ознакомились с работой научно-исследовательских секторов и трудами ямальских исследователей, получили в дар книги, изданные Научным центром.

Старшеклассникам из клуба юных дипломатов заведующая сектором археологии, кандидат исторических наук Наталья Фёдорова рассказала о внешних связях древнего населения севера Западной Сибири, как менялись торговые и культурные контакты с присоединением к российскому государству. Со школьниками, интересующимися естественными науками, учёные провели практические занятия. На территории Обдорского острога продемонстрировали метод георадиолокационного зондирования грунтов и аэрофотосъёмку с помощью квадрокоптера.

Старший научный сотрудник сектора геолого-географических исследований, кандидат физико-математических наук Ярослав Камнев и эксперт Богдан Заноз ознакомили школьников с принципами работы георадара.

Младший научный сотрудник сектора Руслан Ильясов научил управлять квадрокоптером. Он провёл вместе со школьниками аэрофотосъёмку. Из полученных данных ребята сделали план-карту Обдорского острога. Аэрофотосъёмка используется учёными в полевых исследованиях для визуализации местности.

Добавим, Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. Он организуют научно-популярные лекции, конкурсы на лучшую научную работу среди школьников, квесты. Научный центр изучения Арктики также является официальными партнёром всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU