СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-04T06:29:29+03:00

Следователи Ноябрьска проводят проверку по факту обнаружения скелета мужчины в подвале жилого дома. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Информация о страшной находке появилась в соцсети ВКонтакте в группе «Происшествия Ноябрьск» 1 июня днём.

«В подвале дома по адресу 60 лет СССР 54, обнаружен труп мужчины. По предварительной информации смерть наступила еще год назад» - сообщал автор поста.

Находка вызвала у ноябрян кучу вопросов: как попал труп мужчины в подвал, почему никто не чувствовал запаха разложения, кто его там запер и как вышло, что управляющая компания год не заглядывала в подвал дома.

Жильцы дома отмечают, что действительно не чувствовали запаха, но вот о покойнике в подвале слышали еще в прошлом году. Якобы, даже были поиски, но тело не обнаружили.

- В прошлом году одному из жильцов дома была подкинута записка в почтовый ящик (у вас в подвале труп), но ни кто его не нашёл, - пишет ноябрянка.

После публикации ноябрьский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту обнаружения скелетированных останков мужчины.

Ими установлено, что 1 июня 2019 года в подвале одного из домов по улице 60 лет СССР местными жителями был обнаружен скелетированный труп мужчины.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU