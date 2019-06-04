СЕГОДНЯ 05:48 2019-06-04T05:48:31+03:00

Между Лабытнанги и Харпом начат капитальный ремонт дороги. Фото с сайта правительства ЯНАО

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«Ямалавтодор» приступил к ремонту ямальских автодорог. Так на автомобильной дороге Лабытнанги – Харп капитально отремонтируют водопропускную трубу большого диаметра в Лабытнанги.

- К выполнению работ мы приступили 1 июня: на 150 метрах дороги демонтировали «дорожную одежду», опоры освещения, средства организации дорожного движения. К концу июня на месте действующего водопропуска будет смонтирована металлическая многосекционная водопропускная труба диаметром 3,4 метра. Смонтированная конструкция позволит обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод и исключит вероятность подтопления домов жилого микрорайона, - пояснил начальник участка «Ямалавтодор» Владислав Горнов.

Он также отметил, что государственным контрактом предусмотрены работы по устройству тротуара, монтажу барьерного ограждения, дорожных знаков и разметки. Работы планируется завершить с опережением календарного графика.

Также капитальный ремонт в 2019 году пройдёт на восьмикилометровом участке этой дороги.

На востоке округа на этой неделе дорожники приступают к ремонтным работам на участке от границы округа до города Губкинский. Там в этом году планируется отремонтировать в общей сложности около 10 км трассы. Это – замена разрушенных железобетонных плит в основании покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин. Работы должны закончить в конце сентября.

Отметим, что ремонт дорог идёт в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году планируется проведение работ на участках автодорог регионального и межмуниципального значения протяжённостью 114 км: строительство 59 км, капитальный ремонт 19 км и ремонт 36 км.

ИСТОЧНИК KP.RU