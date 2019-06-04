СЕГОДНЯ 05:29 2019-06-04T05:29:20+03:00

Погода на Ямале 4 июня: дожди и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

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В Салехарде во вторник 4 июня ожидается облачная погода и сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +5 градусов.

В Лабытнанги облачно, сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-15 метров в секунду.

В Новом Уренгое ясная и без осадков погода. Ветер южный, юго-восточный 5-7 метров в секунду.

В Ноябрьске облачная погода, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +18 градусов.

В Надыме переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

В Муравленко преимущественно облачная без осадков погода. Ветер южный, юго-восточный, восточный 3-10 метров в секунду.

В Тарко-Сале переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU