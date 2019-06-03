СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-03T15:45:26+03:00

Перегруз лодки мог стать причиной гибели трёх человек в Аксарке. Фото с сайта СУ СК ЯНАО

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Трагедия произошла 31 мая недалеко от посёлка Аксарка Приуральского района Ямала. Утонули сразу три человека.

Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту утопления двоих мужчин и женщины в озере.

По предварительным данным следствия, 31 мая четверо жителей села Аксарка Приуральского района отправились в моторной лодке «Малютка-2», рассчитанной на перевозку не более 180 килограмм или двух человек, по озеру к острову, на котором находится охотничья избушка. Находясь на расстоянии около 20 километров от села Аксарка, лодка перевернулась, в результате чего, утонули 38-летняя женщина и двое мужчин 38 и 40 лет. Хозяину маломерного судна удалось самостоятельно добраться до берега. По его сообщению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила тела двух утонувших. Третьего пострадавшего в настоящее время разыскивают сотрудники Ямалспаса. Все пассажиры и водитель судна находились в лодке без спасательных жилетов.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU