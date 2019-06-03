Перегруз лодки мог стать причиной гибели трёх человек в Аксарке
Трагедия произошла 31 мая недалеко от посёлка Аксарка Приуральского района Ямала. Утонули сразу три человека.
Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту утопления двоих мужчин и женщины в озере.
По предварительным данным следствия, 31 мая четверо жителей села Аксарка Приуральского района отправились в моторной лодке «Малютка-2», рассчитанной на перевозку не более 180 килограмм или двух человек, по озеру к острову, на котором находится охотничья избушка. Находясь на расстоянии около 20 километров от села Аксарка, лодка перевернулась, в результате чего, утонули 38-летняя женщина и двое мужчин 38 и 40 лет. Хозяину маломерного судна удалось самостоятельно добраться до берега. По его сообщению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила тела двух утонувших. Третьего пострадавшего в настоящее время разыскивают сотрудники Ямалспаса. Все пассажиры и водитель судна находились в лодке без спасательных жилетов.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU