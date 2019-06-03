2019-06-03T15:28:47+03:00
Общество

На Ямале стартовал конкурс на разработку туристического бренда

Участвовать в нём могут ямальцы старше 18 лет
Алена Кульмухаметова
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На Ямале стартовал конкурс на разработку туристического бренда. Фото с сайта правительства ЯмалаНа Ямале стартовал конкурс на разработку туристического бренда. Фото с сайта правительства Ямала
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Открытый региональный конкурс на разработку туристического бренда Ямало-Ненецкого автономного округа стартовал с 3 июня по 20 сентября.

По информации департамента молодёжной политики и туризма Ямала, конкурс проводится для формирования благоприятного имиджа арктического региона и объединения туриндустрии Ямала под единым брендом.

Участвовать в нём могут ямальцы старше 18 лет и профессиональное бизнес-сообщество. При разработке бренда и его концепции необходимо учитывать разнообразие культурных, исторических и природных брендов, уже сложившихся в регионе.

Заявки принимаются по 26 июля. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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