На Ямале стартовал конкурс на разработку туристического бренда
Открытый региональный конкурс на разработку туристического бренда Ямало-Ненецкого автономного округа стартовал с 3 июня по 20 сентября.
По информации департамента молодёжной политики и туризма Ямала, конкурс проводится для формирования благоприятного имиджа арктического региона и объединения туриндустрии Ямала под единым брендом.
Участвовать в нём могут ямальцы старше 18 лет и профессиональное бизнес-сообщество. При разработке бренда и его концепции необходимо учитывать разнообразие культурных, исторических и природных брендов, уже сложившихся в регионе.
Заявки принимаются по 26 июля. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU