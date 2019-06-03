СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-03T15:07:15+03:00

Следователи выясняют, кто застрелил двух полицейских и женщину в Ноябрьске Фото: Татьяна Коркина

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Информация о том, что утром 3 июня в Ноябрьске в машине и на рабочем месте обнаружены тела появилась в СМИ сегодня. Чуть позже выяснилось, что полицейские стали жертвами кровавой расправы и под «раздачу» попала еще и жена сотрудника полиции, которая также обнаружена мёртвой.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями по статье «Убийство двух и более лиц».

На данным момент известно, что в городе Ноябрьске 3 июня около 10 часов в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10, обнаружено тело 34-летнего сотрудника полиции с огнестрельным ранением груди. Примерно в это же время в помещении опорного пункта полиции Ноябрьска обнаружено тело второго участкового уполномоченного полиции. 30-летний мужчина был убит выстрелом в голову.

Кроме того, в квартире обнаружено тело супруги участкового уполномоченного полиции, с огнестрельными ранениями головы и туловища.

В настоящее время на местах происшествий работают три следственно-оперативные группы в составе следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов отдела криминалистики, следователей Ноябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ЯНАО, судебно-медицинского эксперта, эксперта–криминалиста и оперативных сотрудников полиции Ноябрьска.

На данный момент проведены неотложные следственные действия, в том числе тщательные осмотры мест происшествий, назначены криминалистические экспертизы, осуществляется сбор вещественных доказательств, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU