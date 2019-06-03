2019-06-03T14:44:09+03:00
Общество

В Новом Уренгое стартовала первая летняя трудовая смена

В одном строю вместе с трудотрядовцами работают экологические отряды
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое стартовала первая летняя трудовая смена. Фото с сайта администрации города Новый УренгойВ Новом Уренгое стартовала первая летняя трудовая смена. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой
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Торжественная линейка, посвященная открытию летней трудовой смены, состоялась 1 июня в молодёжном центре «Молодежный» города Новый Уренгой.

Как сообщили в городской администрации, в первую смену трудиться на благо города будут 83 подростка в возрасте от 14 до 18 лет: 58 – в городе, 15 – в районе Коротчаево, 10 – в районе Лимбяяха.

Ежегодно в одном строю вместе с трудовыми отрядами главы работают Экологические отряды ООО «Газпром добыча Уренгой». В 2019 году общество планирует создать 210 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних.

Рабочие места для подростков этим летом создали также ОАО «Севернефтегазпром», АО «Уренгойжилсервис», ряд бюджетных организаций.

Отметим, с каждым годом спрос на временную трудозанятость подростков увеличивается. Только в этот раз на первую смену трудовых отрядов было подано свыше полутора тысяч заявок. Возможность подзаработать привлекает подростков – так, за месяц работы в отряде «чистыми» ребята заработают более 18 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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