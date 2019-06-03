2019-06-03T14:20:01+03:00
Общество

В посёлке Пурпе расселения из балков ждут 63 семьи

На эти цели необходимо сто миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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В посёлке Пурпе расселения из балков ждут 63 семьиВ посёлке Пурпе расселения из балков ждут 63 семьиФото: Татьяна Коркина
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Как скоро переселят пурпейцев из балков и вагончиков пока не известно. Сейчас лучших условий ждут 63 семьи.

По информации Пуровского района, с 2012 года благодаря программе свои жилищные условия улучшила 51 пурпейская семья.

На очереди остаются ещё 63 строения, вопрос о переселении их жителей был поднят на окружном уровне. Речь идёт о создании механизма, который позволил бы жильцам балков и вагонов принять участие не только в районных, но и окружных мероприятиях.

- Деньги на переселение из балков выделяются, но их очень мало, поэтому тема остаётся актуальной. Люди волнуются – будет ли дополнение? Когда принимаются поправки в бюджет, я тоже стою на позиции, чтобы учли и дали району денег, чтобы целевым образом мы могли ускорить программу переселения из балков. Губернатор ставит задачи конкретно, сроки ставит тоже конкретные, поэтому будем работать быстро и чётко, - пообещал окружной парламентарий Виктор Казарин.

Чтобы решить вопрос ликвидации всех временных строений, где зарегистрированы и проживают пурпейцы, необходимо изыскать порядка ста миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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