В посёлке Пурпе расселения из балков ждут 63 семьи
Как скоро переселят пурпейцев из балков и вагончиков пока не известно. Сейчас лучших условий ждут 63 семьи.
По информации Пуровского района, с 2012 года благодаря программе свои жилищные условия улучшила 51 пурпейская семья.
На очереди остаются ещё 63 строения, вопрос о переселении их жителей был поднят на окружном уровне. Речь идёт о создании механизма, который позволил бы жильцам балков и вагонов принять участие не только в районных, но и окружных мероприятиях.
- Деньги на переселение из балков выделяются, но их очень мало, поэтому тема остаётся актуальной. Люди волнуются – будет ли дополнение? Когда принимаются поправки в бюджет, я тоже стою на позиции, чтобы учли и дали району денег, чтобы целевым образом мы могли ускорить программу переселения из балков. Губернатор ставит задачи конкретно, сроки ставит тоже конкретные, поэтому будем работать быстро и чётко, - пообещал окружной парламентарий Виктор Казарин.
Чтобы решить вопрос ликвидации всех временных строений, где зарегистрированы и проживают пурпейцы, необходимо изыскать порядка ста миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU