Жительница Нового Уренгоя сдала комнату мошеннику в ущерб себе

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-03T13:51:02+03:00

Переводов на чужой счёт было несколько

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Новоуренгойка обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой мошенников 30 мая. Женщина пояснила, что кто-то похитил у нёе 30 000 рублей.

Полицейские выяснили, что женщина на сайте бесплатных объявлений разместила объявление о сдаче комнаты в аренду. После чего ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который под предлогом перевода денег в качестве платы за аренду комнаты попросил подойти к банкомату и совершить ряд операций. В результате чего женщина несколькими операциями перевела злоумышленнику 30 000 рублей. В дальнейшем звонивший перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU