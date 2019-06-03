Жительница Нового Уренгоя сдала комнату мошеннику в ущерб себе
Новоуренгойка обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой мошенников 30 мая. Женщина пояснила, что кто-то похитил у нёе 30 000 рублей.
Полицейские выяснили, что женщина на сайте бесплатных объявлений разместила объявление о сдаче комнаты в аренду. После чего ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который под предлогом перевода денег в качестве платы за аренду комнаты попросил подойти к банкомату и совершить ряд операций. В результате чего женщина несколькими операциями перевела злоумышленнику 30 000 рублей. В дальнейшем звонивший перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU