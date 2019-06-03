СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-03T13:29:03+03:00

Молодёжное правительство Ямала вошло в пятёрке лучших в России. Фото с сайта правительства ЯНАО

В мае 2018 года к работе приступил четвёртый состав

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По результатам оценки деятельности в 2018-2019 гг. молодёжное правительство Ямало-Ненецкого автономного округа вошло в топ-5 лучших молодёжных правительств РФ. Об этом сообщает Ассоциация молодёжных правительства России в письме губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, ямальское молодёжное правительство работает уже семь лет. В мае 2018 года к работе приступил четвёртый состав.

Молодёжное правительство Ямала – это многоуровневые региональные коммуникации: от системы кураторства до молодёжных советов. Оно ведёт официальную приёмную в «ВКонтакте»: здесь молодые люди получают консультации по жилищным вопросам, вопросам трудоустройства, получения субсидий и социальных выплат. Под хэштегом #molprav89 размещено более 3 000 публикаций в соцсетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук).

ИСТОЧНИК KP.RU