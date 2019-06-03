В Халясавее тундровиков вакцинируют от клещей
В Халясавэе вновь побывала бригада врачей Тарко-Салинской центральной районной больницы. Медики провели вакцинацию в селе, посетили и стойбища тундровиков.
Как сообщает портал администрации Пуровского района, после обязательного осмотра пациентов врачи привили взрослых и детей от пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита, а также взяли анализы на ВИЧ-инфекцию.
Своевременные прививки позволяют минимизировать риски тяжёлых осложнений и форм инфекций. В планах врачей - привить более семи сотен коренных жителей, пока за одну поездку в национальное поселение привить удалось порядка пятидесяти человек.
- Посетили несколько стойбищ, которые находятся отдалённо от посёлка, и произвели поквартирный обход для выявления населения, которое необходимо иммунизировать против сибирской язвы. Хочется отметить, что население в этом году гораздо активнее принимает участие в иммунизации, - прокомментировала врач-эпидемиолог таркосалинской больницы Бажена Медведева.
ИСТОЧНИК KP.RU