2019-06-03T12:32:45+03:00
Общество

В Халясавее тундровиков вакцинируют от клещей

Своевременные прививки позволяют минимизировать риски тяжёлых осложнений и форм инфекций
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Халясавее тундровиков вакцинируют от клещей. Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Халясавее тундровиков вакцинируют от клещей. Фото с сайта администрации Пуровского района
Изменить размер текста:

В Халясавэе вновь побывала бригада врачей Тарко-Салинской центральной районной больницы. Медики провели вакцинацию в селе, посетили и стойбища тундровиков.

Как сообщает портал администрации Пуровского района, после обязательного осмотра пациентов врачи привили взрослых и детей от пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита, а также взяли анализы на ВИЧ-инфекцию.

Своевременные прививки позволяют минимизировать риски тяжёлых осложнений и форм инфекций. В планах врачей - привить более семи сотен коренных жителей, пока за одну поездку в национальное поселение привить удалось порядка пятидесяти человек.

- Посетили несколько стойбищ, которые находятся отдалённо от посёлка, и произвели поквартирный обход для выявления населения, которое необходимо иммунизировать против сибирской язвы. Хочется отметить, что население в этом году гораздо активнее принимает участие в иммунизации, - прокомментировала врач-эпидемиолог таркосалинской больницы Бажена Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перегруз лодки мог стать причиной гибели трёх человек в Аксарке
На Ямале стартовал конкурс на разработку туристического бренда
Следователи выясняют, кто застрелил двух полицейских и женщину в Ноябрьске
В Новом Уренгое стартовала первая летняя трудовая смена
В посёлке Пурпе расселения из балков ждут 63 семьи
Жительница Нового Уренгоя сдала комнату мошеннику в ущерб себе
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
Молодёжное правительство Ямала вошло в пятёрке лучших в России
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Прокуратура «выбила» с коммунальных предприятий долги за газ
В Ноябрьске обнаружены тела полицейских
Таркосалинец перевёл мошеннику за автомобильные диски 14 тысяч рублей
В Уренгое собирают наплавной мост
За невыплату заработной платы директору предприятия из Нового Уренгоя грозит срок
На форум «Утро» зарегистрировались 128 молодых ямальцев
В Салехарде «КамАз» насмерть сбил бесстрашного пешехода
Ноябрянин получил штраф за поджог сухой травы
Госавтоинспекторы Ямала предлагают водителям оформлять чаще европротокол
В Ноябрьске на промзоне горели бензовозы с топливом
Самые злостные неплательщики алиментов на Ямале живут в Новом Уренгое