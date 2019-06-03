СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-03T12:32:45+03:00

В Халясавее тундровиков вакцинируют от клещей. Фото с сайта администрации Пуровского района

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В Халясавэе вновь побывала бригада врачей Тарко-Салинской центральной районной больницы. Медики провели вакцинацию в селе, посетили и стойбища тундровиков.

Как сообщает портал администрации Пуровского района, после обязательного осмотра пациентов врачи привили взрослых и детей от пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита, а также взяли анализы на ВИЧ-инфекцию.

Своевременные прививки позволяют минимизировать риски тяжёлых осложнений и форм инфекций. В планах врачей - привить более семи сотен коренных жителей, пока за одну поездку в национальное поселение привить удалось порядка пятидесяти человек.

- Посетили несколько стойбищ, которые находятся отдалённо от посёлка, и произвели поквартирный обход для выявления населения, которое необходимо иммунизировать против сибирской язвы. Хочется отметить, что население в этом году гораздо активнее принимает участие в иммунизации, - прокомментировала врач-эпидемиолог таркосалинской больницы Бажена Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU