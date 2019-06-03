Прокуратура «выбила» с коммунальных предприятий долги за газ

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-03T11:43:12+03:00

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Более тринадцати миллионов рублей за поставленный газ задолжало коммунальное предприятие «Уренгойтеплогенерация-1» из Нового Уренгоя. В связи с наличием просроченной задолженности за поставленные коммунальные ресурсы прокуратурой города проводилась проверка теплоснабжающей компании.

По информации прокуратуры ЯНАО, 27 марта руководителю предприятия внесено представление, установлен контроль за сроками погашения задолженности. Меры возымели воздействие. В период с 23 по 28 мая коммунальщики погасили задолженность перед поставщиком газа на сумму 13,03 млн. рублей.

Еще один должник обнаружен Красноселькупском районе. Там ООО «ЭК «ТВЭС» за поставленный газ накопил долг на 980 тысяч рублей. На прошедшей неделе просроченная задолженность была погашена.

Учитывая, что наличие просроченной задолженности перед поставщиками газа и электроэнергии может привести к прекращению поставки топливно-энергетических ресурсов на котельные, препятствует надежному снабжению населения коммунальными услугами, органами прокуратуры автономного округа будут продолжены надзорные мероприятия в сфере ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU