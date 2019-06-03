2019-06-03T11:13:44+03:00
Происшествия

В Ноябрьске обнаружены тела полицейских

Причина смерти мужчин выясняется
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске обнаружены тела полицейскихВ Ноябрьске обнаружены тела полицейскихФото: Татьяна Коркина
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Жуткую находку обнаружили сегодня в Ноябрьске в районе Оболони и на улице Изыскателей. По информации городской телекомпания "МИГ ТВ", были обнаружены тела двух полицейских.

Одного стража порядка без признаков жизни обнаружили а автомобиле в районе Оболони, второго полицейского нашли в опорном пункте полиции на улице Изыскателей. На месте происшествий работают полиция, следственный комитет. Причина гибели правоохранителей не известна. Получить комментарий в следственном комитет и в полиции Ноябрьске на момент публикации новости не удалось.

Между тем, в соцсетях ноябряне уже активно обсуждают произошедшее. Многие комментарии довольны злобные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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