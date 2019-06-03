Таркосалинец перевёл мошеннику за автомобильные диски 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-03T10:44:33+03:00

Об уловках злоумышленников мужчина слышал и не раз

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Знал, но попался на удочку мошенников житель Тарко-Сале. Накануне он обратился в полицию Пуровского района с заявлением о мошенничестве.

По информации УМВД ЯНАО, 26 мая таркосалинец на одном из сайтов увидел объявление о продаже автомобильных дисков стоимостью 14 тысяч рублей. Позвонив по указанному в объявлении телефону, обговорив условия сделки с предполагаемым продавцом, а также возможность доставки дисков с помощью транспортной компании, таркосалинец перечислил всю запрашиваемую сумму на указанный незнакомцем счет. После того как продавец перестал отвечать на телефонные звонки, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Заявитель также рассказал сотрудникам, что о существующем способе обмана он знал, но не предполагал, что сам сможет столкнуться с такой ситуацией.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU