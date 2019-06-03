В Уренгое собирают наплавной мост

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-03T10:27:38+03:00

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Накануне в Уренгое приступили к монтажу наплавного моста. Специалистов предприятия «Ямбургтранссервис» сдерживала шуга и высокий уровень воды в реке Пур – за последние трое суток он опустился всего на 12 см – до отметки 823 сантиметра.

Как пояснил глава Уренгоя Олег Якимов, сборка переправы займёт несколько суток, после чего мост проинспектирует специальная комиссия. Пока перевозка людей и грузов осуществляется судами на воздушных подушках. Тариф на перевозку пассажиров – 500 рублей и 100 рублей за багаж весом более 10 кг. Жителей с уренгойской пропиской переправляют через реку бесплатно, достаточно получить талон на проезд прямо на берегу.

Как сообщает портал правительства Ямала, в Самбурге вода продолжает подниматься, сегодня утром она достигла отметки 577 см. Отметим, что критический уровень составляет 898 см. На реке фиксируются шестидесятипроцентные закраины. Начало ледохода в заполярном селе прогнозировали 2 июня.

Информацию о работе переправы через реку Пур можно уточнить по телефону компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.

Информация о работе «подушек» доступна по телефону ООО «Пурречфлот»: +7 (904) 457 3374, а также на официальном сайте в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU