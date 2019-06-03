За невыплату заработной платы директору предприятия из Нового Уренгоя грозит срок

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-03T09:48:11+03:00

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Правоохранительные органы Нового Уренгоя долгое время спорили по поводу наказания для нерадивого директора предприятия города. Мужчина задолжал сотрудникам более шести миллионов рублей. Ответить за это ему всё же придётся.

Как сообщили в прокуратуре Ямала, уголовное дело в отношении руководителя одного из предприятий города, который с февраля 2017 года не выплачивал заработную плату 70 работникам организации на общую сумму свыше 6 млн. рублей было прекращено в марте текущего года следственным отделом по Новому Уренгою.

Следователь пришел к выводу, что обвиняемый раскаялся и в полном объеме возместил ущерб, выплатил всю задолженность по заработной плате.

Вместе с тем материалы уголовного дела, изученные в прокуратуре автономного округа, свидетельствуют об обратном. Следователем в качестве потерпевших были признаны только 27 из 70 не получивших заработную плату работников, при этом в рамках расследования уголовного дела им истребованы и приобщены документы о погашении задолженности только перед 14 сотрудниками. Кроме того, обвиняемый не только не раскаялся в совершении преступления, но и вопреки выводам следователя даже не признавал своей вины в его совершении.

Вместо устранения нарушений закона следователь в марте 2019 года вынес незаконное постановление о прекращении уголовного дела, которое 24 мая отменено прокуратурой автономного округа.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU