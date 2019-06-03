На форум «Утро» зарегистрировались 128 молодых ямальцев

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-03T09:19:21+03:00

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Завершилась регистрация на форум «Утро-2019»: потенциальных участников ждёт региональный отбор. Список участников форума «Утро» (1 230 человек со всего Урала и 50 из других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет) огласят 10 июня на сайте.

По информации правительства Ямала, сейчас на форум зарегистрированы 170 молодых людей из Иордании, Молдовы, Шри-Ланки, Гамбии, Болгарии, Египта и других государств, а также 3 911 человек из 73 регионов России. От Ямала поступило 128 заявок. Среди зарегистрировавшихся большинство – студенты.

Первая смена стартует 20 июня, её участниками хотят стать 1 558 человек, вторая начнётся 25 июня, на неё заявились 2 523 молодых людей. Всего на «Утро» в Тюмени подали заявку 4 081 человек. Это рекорд по количеству желающих поехать на форум за последние пять лет.

Главной тематикой события станет креативный капитал. На «Утре» будут работать 12 площадок. На образовательной программе участники прослушают лекции от федеральных и региональных спикеров, пройдут мастер-классы и интерактивные программы.

Как отметили в пресс-службе форума, пройдёт культурная программа (квартирники, КВН, брейн-ринг, киноклуб, спектакли и так далее), будут работать спортивные площадки, а также крытый каток. Также на площадке будет работать арт-деревня: интерактивные пространства, где можно познакомиться с креативным капиталом уральских регионов, узнать истории великих земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU