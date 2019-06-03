В Салехарде «КамАз» насмерть сбил бесстрашного пешехода

СЕГОДНЯ 08:44 2019-06-03T08:45:27+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 1 июня в Салехарде. На дороге был сбит мужчина.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, в 14 часов 50 минут в районе дома №24 по улице Маяковского в Салехарде водитель «КамАЗа» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия 60-летний пешеход получил травмы не совместимые с жизнью. Первый день лета был «богат» на ДТП. Так, около часа ночи на подъезде к селу Красноселькуп, в районе полигона, пьяный водитель без прав на автомобиле «Toyota» на большой скорости «вылетел» с проезжей части на левую сторону. В результате происшествия водитель и два пассажира травмированы.

"Киа" потребуется ремонт. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

В этот же день около 2 часов 40 минут на улице Магистральная в Ноябрьске,водитель «Kia», при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Toyota», движущимся по главной дороге. В результате происшествия водитель «Toyota» госпитализирован.

Авария в сторону аэропорта. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

Уже утром, в 8 часов 40 минут на 7 км дороги «Салехард-Аэропорт» водитель «Great Wall» при перестроении на левую полосу, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовиком«Газель». В результате происшествия водитель «Great Wall» получил травмы.

За прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмированы пять человек, один человек погиб.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2060 зарегистрированных ДТП, погибли 12 человек и 227 травмированы, в их числе 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU