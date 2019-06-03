Ноябрянин получил штраф за поджог сухой травы

СЕГОДНЯ 08:14 2019-06-03T08:14:50+03:00

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Нарушитель из Ноябрьска был выявлен в ходе рейдов пожарных. Мужчина сжигал прошлогоднюю траву вблизи жилого дома.

Ноябрянину предстоит выплатить штраф. Пожинспекторы напомнили ему, что в городе по 31 октября действует особый противопожарный режим.

В настоящее время на Ямале действует запрет на выжигание сухой растительности и мусора. Запрещается также запуск неуправляемых китайских фонариков. За нарушение правил пожарной безопасности на ямальцев налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В период объявления особого противопожарного режима взыскания вырастут вдвое.

Запрет на посещение лесов в Ноябрьске пока не введен, горожане могут выезжать на пикник, но при этом необходимо соблюдать ряд правил: нельзя разводить костры и устанавливать мангалы под кронами деревьев, кострища должны быть обязательно окопаны, при себе нужно иметь средства пожаротушения.

ИСТОЧНИК KP.RU