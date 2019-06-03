Госавтоинспекторы Ямала предлагают водителям оформлять чаще европротокол

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-03T07:47:29+03:00

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С 1 июня 2018 года разногласия водителей больше не препятствие для европротокола при условии, что есть мобильное приложение «ДТП. Европротокол» либо спутниковая система ГЛОНАСС, оборудованная в машине. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ямала.

Европейский протокол – это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Он позволяет самостоятельно зафиксировать факт ДТП без пострадавших для обращения в страховую компанию за получением возмещения убытков в связи с повреждением автомобилей, а также предоставляет возможность решить вопрос в максимально короткие сроки, не создавая заторов на дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира, и уже около десяти лет набирает обороты в России.

Европротокол можно оформить, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у участников ДТП. К примеру. На авто всего несколько царапин или небольшая трещина в бампере.

Водители, причастные к столкновению, могут не сообщать о случившемся в полицию, если в ДТП отсутствуют пострадавшие или погибшие, вред причинен только имуществу; участвуют только два транспортных средства, оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО и сумма ущерба вследствие ДТП не превышает 100 000 рублей, обе стороны полностью согласны между собой.

Для оформления ДТП по европротоколу участникам происшествия нужно сделать фотоснимки места аварии и заполнить извещение о ДТП, прилагаемое к полису ОСАГО. После заполнения извещения и его подписания обоими участниками происшествия нужно убрать транспортные средства с проезжей части и обратиться в свою страховую компанию. Ознакомиться с порядком заполнения европротокола можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу

ИСТОЧНИК KP.RU