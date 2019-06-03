В Ноябрьске на промзоне горели бензовозы с топливом

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-03T07:11:48+03:00

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В первый день лета ноябряне в соцсетях активно делились фото, где над промзоной поднимался густой чёрный дым. Как оказалось, горели бензовозы с топливом.

По информации МЧС России ЯНАО, 1 июня около 14 часов в пожарную охрану города Ноябрьска поступило сообщение о пожаре в промышленной зоне по адресу Проезд, 8. В кратчайшие сроки пожарные подразделения прибыли к месту вызова. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение двух автомобилей на базе «Камаз» Обе машины были бензовозами, в цистернах которых находилось топливо. В любой момент мог произойти взрыв.

Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Благодаря слаженным действия пожарного караула удалось не допустить взрыва. Горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнём повреждены два автомобиля «Камаз» и один автомобиль «MAN», а также частично поврежден рядом стоящий бокс. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU