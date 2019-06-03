Самые злостные неплательщики алиментов на Ямале живут в Новом Уренгое

СЕГОДНЯ 06:48 2019-06-03T06:48:34+03:00

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Служба судебных приставов Ямало-Ненецкого автономного округа составила антирейтинг муниципалитетов по числу должников по алиментам.

Согласно статистике ведомства, больше всего родителей-должников проживает Новом Уренгое. Там в производстве находится 1 216 исполнительных дел. В числе горе-родителей оказался и Ноябрьск. С количеством 971 дел он занял вторую строчку антирейтинга. Тройку лидеров замыкает Салехард - 576 дел.

Далее муниципалитеты с неплательщиками расположились так: Надым, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко, Губкинский, Ямальский, Красноселькупский и Шурышкарский районы. В целом, отмечают приставы, общее количество должников по алиментам в ямальских муниципалитетах прямо пропорционально численности населения. В Ноябрьске возбуждены уголовные дела в отношении 20 должников – это самое большое количество. На втором месте – Лабытнанги с десятью 10 уголовными делами, в Надыме – восемь.

Всего с начала 2019 года на Ямале по данной статье возбуждено 59 уголовных дел: 42 – в отношении мужчин, 17 – в отношении женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU