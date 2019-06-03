СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-03T06:18:51+03:00

Погода на Ямале 3 июня: тепло и небольшой дождь. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В Салехарде с утра ясно, после обеда переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 1-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +17 градусов.

В Лабытнанги переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-западный, южный 1-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-7 метров в в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +15 градусов.

В Надыме переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +17 градусов.

В Новом Уренгое ясная без осадков погода. Ветер юго-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +12 градусов.

В Муравленко облачная погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный, юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +15 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU