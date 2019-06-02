СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-02T16:08:01+03:00

Пьяная пуровчанка стащила из комода подруги золотые украшения на 50 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело в отношении безработной, ранее не судимой 32-летней женщины, которая подозревается в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 20 мая в полицию обратилась жительница п. Ханымей, которая рассказала, что у неё украли золотые украшения, хранившиеся в квартире. Ущерб от действий злоумышленника составил более 50 тысяч рублей.

Подозреваемой в хищении украшений оказалась знакомая заявительницы. Накануне пропажи она вместе с потерпевшей распивала спиртные напитки. Воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, женщина залезла в комод и вытащила оттуда золотые украшения. В содеянном она призналась и добровольно выдала полицейским украденное.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU