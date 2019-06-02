В Муравленко появится арт-объект «Часы» с обратным отсчётом времени до юбилея города

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-02T17:12:03+03:00

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В Молодежном сквере Муравленко стартовали монтажные работы по установке нового арт-объекта – часов с обратным отсчётом времени, которое осталось до 35-летнего юбилея города. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, эскиз проекта, который получил поддержку на конкурсе «Бюджетная инициатива граждан», разработан специалистами управления архитектуры и градостроительства.

Конструкцию арт-объекта изготовила тюменская фирма «Мир». Она состоит из самих часов и фотозоны, около которой можно будет сделать памятные фотографии. Торжественное открытие арт-объекта и запуск обратного отсчёта до дня города запланирован на 12 июня в День России.

Кроме того, в Муравленко ко Дню города появится ещё один арт-объект – Дерево желаний, обхват которого будет 9 метров, а высота – 7. Как отметил заместитель директора МКУ «УКЗ», молодожёны будут вешать замки на дерево желаний. Третий арт-объект – светящаяся нота, балерина и огромная книга с историческими фотографиями города, который появится возле ДК «Украина».

ИСТОЧНИК KP.RU