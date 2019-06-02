2019-06-02T15:16:47+03:00
Спорт

В Новом Уренгое проводят общегородские зарядки под энергичную музыку

Спортивные мероприятия будут проходить каждые выходные [график]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба администрации Нового УренгояФото: пресс-служба администрации Нового Уренгоя
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В Новом Уренгое стартовали общегородские зарядки, которые проводит городское Управление физической культуры и спорта. Как сообщили в пресс-службе новоуренгойской администрации, каждую субботу и воскресенье зарядки будут проходить в парке «Дружба».

Любителей активного и здорового образа жизни будут ждать представители различных спортивных клубов, фитнес-центров, студий танцев и йоги. Организаторы отмечают, что комплекс упражнений составлен так, что будет по силам человеку любого возраста и любой физподготовки. В числе упражнений: разминка, силовые и кардиоупражнения под энергичную и приятную музыку.

График летних зарядок.

График летних зарядок.

Отметим, что первое занятие прошло вчера, 1 июня, на площадке «Виадук».

ИСТОЧНИК KP.RU

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