В Надыме 3 июня отключат холодную воду и электричество

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-02T13:46:17+03:00

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В Надыме с 22 часов 3 июня до 6 часов утра 4 июня отключат холодную волу в микрорайонах № 3а, 5а, 5б, 6, 18, а также в п. Лесной, ПСО-35, ФЖК, Кедровая роща. Как сообщили в пресс-службе надымской администрации, это связано с промывкой магистрального водовода, которую проводит АО «Ямалкоммунэнерго». Кроме того, в соседних микрорайонах возможно ухудшение качества холодной воды.

Кроме того, в связи с производством неотложных работ 3 июня с 14.30 до 16.30 временно отключат электроэнергию в жилых домах по ул. Полярная, д. 5 и д. 7, а также в детском саду «Сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU