На Ямале усилен контроль на загородных трассах: число полицейских возросло
На Ямале в целях профилактики ДТП на загородных автодорогах со вчерашнего дня, 1 июня, и до 9 июня проходит профилактическое мероприятие «Трасса». Как сообщили в прес-службе УМВД по ЯНАО, профилактика проходит совместно с Госавтоинспекцией по ХМАО-Югре.
Во время мероприятий на загородных трассах увеличится число полицейских, чтобы предупредить нарушения правил дорожного движения и напомнить водителям о соблюдении режима труда и отдыха. Как отметили в Госавтоинспекции, повышенное внимание при движении за городом очень важно. Находясь за рулём, водители должны выбирать безопасную скорость движения и не только руководствоваться установленными ограничениями.
Кроме того, необходимо учитывать дорожные и погодные условия, в обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские автокресла, а главное – воздержаться от манёвров при выезде на встречку.
Отметим, что в целом на Ямале снижается число дорожных аварий, однако последствия по-прежнему угасают. На сегодняшний день зарегистрировано 66 ДТП, в котором 91 человек получил травмы, ещё 8 человек погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU