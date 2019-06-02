2019-06-02T12:23:55+03:00
Происшествия

На Ямале усилен контроль на загородных трассах: число полицейских возросло

Это связано с проведением профилактических мероприятий "Трасса"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Ямале усилен контроль на загородных трассах: число полицейских возрослоНа Ямале усилен контроль на загородных трассах: число полицейских возрослоФото: Татьяна Коркина
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На Ямале в целях профилактики ДТП на загородных автодорогах со вчерашнего дня, 1 июня, и до 9 июня проходит профилактическое мероприятие «Трасса». Как сообщили в прес-службе УМВД по ЯНАО, профилактика проходит совместно с Госавтоинспекцией по ХМАО-Югре.

Во время мероприятий на загородных трассах увеличится число полицейских, чтобы предупредить нарушения правил дорожного движения и напомнить водителям о соблюдении режима труда и отдыха. Как отметили в Госавтоинспекции, повышенное внимание при движении за городом очень важно. Находясь за рулём, водители должны выбирать безопасную скорость движения и не только руководствоваться установленными ограничениями.

Кроме того, необходимо учитывать дорожные и погодные условия, в обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские автокресла, а главное – воздержаться от манёвров при выезде на встречку.

Отметим, что в целом на Ямале снижается число дорожных аварий, однако последствия по-прежнему угасают. На сегодняшний день зарегистрировано 66 ДТП, в котором 91 человек получил травмы, ещё 8 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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