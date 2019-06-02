В Лабытнанги владелец авто клюнул на уловку мошенников и остался без денег

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-02T11:19:35+03:00

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В Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 30 мая в полицию обратился местный житель с заявлением о мошеннических действиях. По словам мужчины, неизвестные обманом похитили у него 14,5 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что на одном из сайтов в Интернете мужчина решил купить запчасти для своего автомобиля. Позвонив по указанному на сайте номеру, неизвестный подтвердил продажу автозапчастей и сообщил, что необходимо внести предоплату в размере 14,5 тысяч рублей. Потерпевший перевёл деньги на указанные реквизиты, однако после этого продавец перестал выходить на связь.

Сейчас ведётся следствие, а полиция напоминает, что нельзя доверять незнакомым людям в Интернете, так как вы запросто можете остаться без денег.

ИСТОЧНИК KP.RU