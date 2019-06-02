2019-06-02T10:04:47+03:00
Туризм

Аэропорт Нового Уренгоя им. Ивана Губкина ждёт масштабная реконструкция

Она пройдёт в два этапа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Аэропорт Нового Уренгоя им. Ивана Губкина ждёт масштабная реконструкция. Фото: Правительство ЯНАОАэропорт Нового Уренгоя им. Ивана Губкина ждёт масштабная реконструкция. Фото: Правительство ЯНАО
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Аэропорт Нового Уренгоя отныне официально носит имя основателя нефтяной геологии Ивана Губкина: соответствующий указ подписал 31 мая 2019 президент России Владимир Путин. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, Иван Губкин для Ямала навсегда останется человеком, знания и вера которого предопределили успешное развитие региона.

- За присвоение аэропорту имени Ивана Губкина проголосовало большинство жителей округа. Это достойный выбор. Переименование – не единственное изменение, которое ждёт аэропорт Нового Уренгоя. В ближайшее время начнётся его реконструкция. Будет модернизирована взлётно-посадочная полоса, построено новое здание аэровокзала. В 2021 году работы завершатся, и пассажиры смогут летать из современного комфортного аэропорта, - отметил Дмитрий Артюхов.

7 сентября 2018 года новоуренгойский аэропорт передали в управление ООО «Уренгойаэроинвест» на время действия концессионного соглашения, в рамках которого будет проведена реконструкция аэропорта. Первый этап, куда войдёт реконструкция аэровокзала, взлётно-посадочной полосы и других элементов аэродрома, планируется завершить в течение 3,5 лет с момента заключения соглашения.

Второй этап реконструкции предполагает создание пункта пропуска через государственную границу и открытие международного сообщения. Однако для этого необходимо увеличить пассажиропоток до 1,45 млн человек в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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