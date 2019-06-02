На Ямале готовятся ко второму этапу вакцинации оленей против сибирской язвы

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-02T09:19:26+03:00

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На Ямале обсудили подготовку ветеринарной службы округа к вакцинации северных оленей против сибирской язвы. На сегодняшний день вакцинировано 183 тысячи голов северных оленей, это 33% от запланированного поголовья. По словам первого заместителя руководителя службы ветеринарии ЯНАО Станислава Закревского, учреждения государственной ветеринарной службы полностью обеспечены вакциной против сибирской язвы.

- Специалисты снабжены всем необходимым оборудованием и принадлежностями. Приобретены необходимые материалы для переносных коралей. На сегодня мы полностью готовы к летнему этапу вакцинации северных оленей, - рассказал он на заседании КЧС в Салехарде.

Первый этап вакцинации проведён в феврале-марте 2019 года. Второй этап планируется начать во второй декаде июня, по завершении отёла, вскрытия рек, перехода оленеводов на летние пастбища и восстановления животных до благоприятного физиологического состояния после зимы.

В настоящее время в муниципалитетах уточняется последняя информация о местах нахождения оленеводческих стад и формируется план прививок. Всего будет задействовано около 80 прививочных бригад из более чем 160 ветеринарных специалистов госветслужбы и сельхозпредприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU