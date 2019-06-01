Малыш весом в шесть килограмм родился на Ямале

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-01T18:05:15+03:00

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Семья Каневых из посёлка Белоярск Приуральского района стали родителями настоящего богатыря. Их сын Тимофей родился весом почти шесть килограмм.

Как рассказал главный внештатный акушер-гинеколог Ямала и заведующий перинатальным отделением Салехардской окружной больницы Алексей Денисов, у семьи это третий ребёнок. Малыш и мама уже выписались 1 июня из роддома. При выписке им и ещё 36 новорождённым ямальцам вручили подарки.

- Сегодня так всё здорово совпало – летим с сыном домой, день защиты детей, вручили подарок. Тройной праздник. Мы уже знаем, что внутри коробки – комплекты, подгузники, распашонки. Это очень кстати для нас, особенно на первоначальном этапе. Тем более мы живём в посёлке, у нас не всегда в магазинах можно всё купить для малыша,- делится радостью молодой отец Андрей Канев.

««Подарок новорождённому» полагается каждому ребёнку. То есть, если родилась двойня, значит, мама получит две коробки, тройня – три коробки. Это такое социальное мероприятие для того, чтобы в первые дни своей жизни каждый ребёнок был обеспечен всем необходимым, потому что не всегда все успевают или могут купить.

Добавим, что с 1 июня все новорождённые Ямала будут при выписке из родильного отделения получать подарок с приданым. С 1 июня вступило в силу соответствующее постановление правительства Ямала. С начала января по распоряжению правительства РФ в стране стартовала программа «Подарок новорождённому». В ней регионам рекомендовано до 2020 года ввести такую меру поддержки. Федеральный перечень состоит из 12 вещей, на усмотрение регионов этот список можно увеличить.

По инициативе Дмитрия Артюхова перечень расширили до 44 предметов. Окончательный список формировали с помощью жителей Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU