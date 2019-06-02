2019-06-02T07:37:59+03:00
Происшествия

В Ноябрьске горели два КамАЗа, легковушка и рядом стоящий бокс

Причины и ущерб устанавливаются [фото]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ноябрьске горели два КамАЗа, легковушка и рядом стоящий бокс. Фото: ГУ МЧС по ЯНАОВ Ноябрьске горели два КамАЗа, легковушка и рядом стоящий бокс. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
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В Ноябрьске днём 1 июня произошёл пожар в промышленной зоне по адресу: Проезд, 8. Как сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 14 часов. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место вызова и увидели два горящих «КамАЗа».

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Благодаря немедленным действиям пожарных, взрыва удалось не допустить. Кроме того, огонь повредил один автомобиль MAN и частично – рядом стоящий бокс.

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

К счастью, пострадавших нет, горение было оперативно ликвидировано. Причины и ущерб в настоящее время устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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