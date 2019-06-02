В Ноябрьске горели два КамАЗа, легковушка и рядом стоящий бокс
Причины и ущерб устанавливаются [фото]
В Ноябрьске горели два КамАЗа, легковушка и рядом стоящий бокс. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
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В Ноябрьске днём 1 июня произошёл пожар в промышленной зоне по адресу: Проезд, 8. Как сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 14 часов. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место вызова и увидели два горящих «КамАЗа».
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
Благодаря немедленным действиям пожарных, взрыва удалось не допустить. Кроме того, огонь повредил один автомобиль MAN и частично – рядом стоящий бокс.
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
К счастью, пострадавших нет, горение было оперативно ликвидировано. Причины и ущерб в настоящее время устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU