Директор новоуренгойского предприятия задолжал бюджету РФ 27 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-02T06:17:52+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «Севербурконтроль», который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённым с включением в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ЯНАО, с 2014 по 2016 год гендиректор коммерческого предприятия неправомерно увеличил затраты по исчислению налога на прибыль организации и необоснованно примененял налоговые вычеты по НДС. Сделано это было для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. В результате этих действий в бюджет РФ не уплачены налоги на общую сумму более 27 млн рублей.

Сейчас следствие принимает меры, направленные на установление имущества подозреваемого и наложения на него ареста, чтобы возместить причинённый ущерб государству.

ИСТОЧНИК KP.RU