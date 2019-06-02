Погода на Ямале 2 июня: на дворе второй день лета, но на улице им и не пахнет
На Ямале сегодня, 2 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и снег с дождём. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 C. Температура днём +7...+15 C.
В Приуральском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 C, днём +8…+11 C.
В Ямальском районе переменная облачность, снег с дождём. Ветер северо-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -1…0 C, днём 0…+1 C.
В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1…0 C, днём +4…+6 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Температура ночью +2…+5 C, днём +6…+10 C.
В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 C, днём +11…+15 C.
В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 C, днём +12…+15 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 C, днём +9…+12 C.
ИСТОЧНИК KP.RU